Тен Хаг не знает, когда Роналду присоединится к «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что не знает, когда 37-летний португалец Криштиану Роналду присоединится к команде, однако уверен, что он не покинет клуб этим летом.

«Никаких изменений по ситуации с Роналду по сравнению с прошлой неделей нет. Наверное, слово «беспокойство» не совсем подходящее для отношения к его отсутствию.

Я концентрируюсь на игроках, которые находятся с командой и отлично себя показывают. Они в хорошей форме, но мы будем развивать нашу готовность и дальше. Жду не дождусь, когда Роналду вернётся в расположение команды, после чего будем встраивать его в нашу игру», — приводит слова Тен Хага Manchester Evening News.

Футболист не присутствовал на предсезонных тренировках, объяснив это семейными обстоятельствами, а затем целиком пропустил тур «красных дьяволов» по Таиланду и Австралии.