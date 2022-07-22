Тен Хаг не знает, когда Роналду присоединится к «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что не знает, когда 37-летний португалец Криштиану Роналду присоединится к команде, однако уверен, что он не покинет клуб этим летом.
«Никаких изменений по ситуации с Роналду по сравнению с прошлой неделей нет. Наверное, слово «беспокойство» не совсем подходящее для отношения к его отсутствию.
Я концентрируюсь на игроках, которые находятся с командой и отлично себя показывают. Они в хорошей форме, но мы будем развивать нашу готовность и дальше. Жду не дождусь, когда Роналду вернётся в расположение команды, после чего будем встраивать его в нашу игру», — приводит слова Тен Хага Manchester Evening News.
Футболист не присутствовал на предсезонных тренировках, объяснив это семейными обстоятельствами, а затем целиком пропустил тур «красных дьяволов» по Таиланду и Австралии.
- 22 июля 2022
-
13:50
-
13:47
-
13:45
-
13:35
-
13:31
-
13:22
-
13:20
-
13:17
-
13:15
-
13:06
-
13:05
-
13:02
-
12:58
-
12:45
-
12:37
-
12:34
-
12:28
-
12:20
-
12:12
-
12:10
-
11:59
-
11:57
-
11:32
-
11:30
-
11:24
-
11:19
-
11:06
-
11:00
-
10:55
-
10:50
-
10:36
-
10:30
-
10:17
-
10:15
-
10:05