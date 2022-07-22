Экс-тренер «Анжи»: после снятия санкций с России сможем увидеть Агаларова в Европе

Бывший тренер «Анжи» и «Волги» Омари Тетрадзе, у которого играли Руслан и Камил Агаларов, оценил выступления нападающего «Ахмата» Гамида Агаларова.
«Стать лучшим бомбардиром российского чемпионата — серьёзное достижение. Я не знаком с Гамидом лично, но видно: парень с характером, на каждый матч выходит с горящими глазами и выкладывается по полной. Думаю, если он так же продолжит, то после снятия санкций с России мы сможем увидеть его в каком-то европейском клубе», – сказал Тетрадзе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
В прошлом сезоне Гамид Агаларов, который выступал за «Уфу», стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги. Напомним, по итогам прошлого сезона «Уфа» вылетела в Первую лигу. Впервые лучшим бомбардиром РПЛ стал игрок клуба, покинувшего элитный дивизион.
- 22 июля 2022
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