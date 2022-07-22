В Москве пройдёт Международный кубок РЖД среди женских команд

Футбольный клуб «Локомотив» и ОАО «РЖД» организуют международный турнир по женскому футболу среди чемпионов России, Белоруссии и Казахстана, а также обладателей Кубка Сербии.

В турнире примут участие чемпион и обладатель Кубка России 2021 года, обладатель Суперкубка России 2021 и 2022 годов «Локомотив» Москва, чемпион Казахстана 2021 года «БИИК-Шымкент», многократные чемпионы и обладатель Суперкубка Белоруссии 2021 года «Минск», а также победитель Кубка Сербии «Црвена Звезда».

«Проведение такого соревнования направлено на популяризацию женского футбола и позволит привлечь дополнительную аудиторию среди болельщиков России и стран-участниц. Это хорошая возможность командам проверить себя на международном уровне. В этом контексте хочу подчеркнуть важность того, что клуб получил разрешение от УЕФА на проведение международного турнира в такое непростое для российского футбола время», — сказал генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко.

Международный кубок РЖД пройдёт в Москве с 28 по 31 июля 2022 года. Турнир будет сыгран по системе плей-офф: полуфиналы состоятся 28 июля, а матч за 3-е место и финал — 31 июля. Все матчи турнира примет «РЖД Арена» в Москве.

«Мы рады возможности встретиться с сильнейшими командами стран-соседей, получить столь важную для нас международную практику и опыт. Очень надеюсь, что болельщики поддержат всех участников, особенно наших девушек, и что их поддержка даст нам силы достойно выступить на турнире», — сказала главный тренер ЖФК «Локомотив» Елена Фомина.

Расписание турнира

28 июля 15:00. «Локомотив» — «Црвена Звезда»

28 июля 18:00. «Минск» — «БИИК-Шымкент»



31 июля 15:00 Матч за 3-е место



31 июля 18:00 Финал

Международный кубок РЖД — это первый международный футбольный турнир, который пройдёт на территории России после решении УЕФА о дисквалификации российских клубов в еврокубках на сезон-2022/23. Генеральным спонсором турнира является ОАО «РЖД», официальные партнёры соревнований — букмекерская компания ФОНБЕТ и горная родниковая вода ТБАУ.

Расписание турнира и билетная программа также доступны на сайте rzdcup.ru. Стоимость посещения одного матча начинается от 200 рублей, а пакет билетов на три матча — от 500 рублей.