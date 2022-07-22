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Неманья Матич: Моуринью убедил меня перейти в «Рому» менее чем за пять минут

Неманья Матич: Моуринью убедил меня перейти в «Рому» менее чем за пять минут
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Новый полузащитник «Ромы» Неманья Матич заявил, что главному тренеру римлян Жозе Моуринью потребовалось меньше пяти минут, чтобы убедить его перейти в команду.

«Из полузащитников только Фрэнк Лэмпард провёл больше матчей под руководством Моуринью, чем я.

Жозе убедил меня перейти в «Рому» менее чем за пять минут: когда я покинул «Манчестер Юнайтед», он позвонил мне, и я сразу же согласился.

В Моуринью есть что-то особенное, что мотивирует тебя и заставляет двигаться вперед. Я никогда не видел его довольным, когда он выигрывает, он уже думает о следующем дне», — приводит слова Матича Il Messaggero.

Соглашение 33-летнего сербского полузащитника с римским клубом рассчитано до лета 2023 года. Неманья Матич будет выступать за столичный клуб под 21-м номером. Ранее футболист выступал за «Манчестер Юнайтед».

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