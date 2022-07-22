Алассан Плеа заинтересован в возвращении во Францию

Форварда мёнхенгладбахской «Боруссии» Алассана Плеа интересует возвращение во французскую Лигу 1, сообщает L’Équipe. В игроке заинтересованы «Марсель» и «Ницца».
Плеа, у которого через год закончится контракт с «Боруссией Мёнхенгладбах», отклонил предложение клуба о продлении. Игрок заинтересован в возвращении во Францию, и его привлекают варианты марсельского «Олимпика» и «Ниццы».
Алассан в прошлом сезоне в составе «жеребят» провёл 33 матча, в которых отличился 10 мячами и восемью результативными передачами, также форвард получил четыре жёлтых карточки. По данным Transfermarkt, стоимость нападающего составляет € 15 млн. Игрок вызывался в состав сборной Франции, за которую он сыграл один матч, не отметившись результативными действиями.
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