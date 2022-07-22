Источник: «Алания» потеряла свой чемпионский кубок. Его ищут третий год

Владикавказская «Алания» потеряла свой кубок чемпиона России 1995 года, сообщает Baza. По информации источника, неизвестно местонахождение копии, которую отдали клубу на вечное хранение. Произошло это ещё три года назад.



Изначально считалось, что кубок находится у Валерия Газзаева, который возглавлял «Аланию» в 1995 году. Но, когда с бывшим тренером связались представители клуба, он ответил, что не знает, где находится чемпионская награда. Теперь в клубе и министерстве спорта Владикавказа пытаются найти кубок.



Напомним, «Алания» выиграла чемпионат России в 1995 году. Второе место занял московский «Локомотив». На третьем месте завершил розыгрыш «Спартак». Команда под руководством Валерия Газзаева прервала чемпионскую серию московского «Спартака» и стала первой немосковской командой-чемпионом России.