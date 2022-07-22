Дивеев: десятый номер — это именно про Облякова

Защитник московского ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев рассказал об отношении к своему одноклубнику, полузащитнику Ивану Облякову, который вышел на предсезонный матч с «Сочи» с капитанской повязкой.

«Помню, Иван и в молодёжке был капитаном, хорошо справлялся с этим. Он умеет говорить речь, поддерживать, напихать кому-то. Он стал еще большим профессионалом. Раньше на разминке все больше к мячу тянулся, сейчас обязательно зал, всё как положено.

У него есть проникающая передача низом и верхом, может разрезать, обострить. Десятый номер – именно такой игрок, кто умеет создать что-то из ничего. Помню, когда я только пришел в ПФК ЦСКА, играли с «Рубином», и он такой передачей нашел Чалова! Передача была тяжеленькая, а он смог. И сейчас с «Сочи» какой пас отдал на Карраскаля. А ещё красивый гол забил «Уралу» в первом туре. Так что «десятка» — это именно про него», — сказал Дивеев в интервью пресс-службе красно-синих.

ЦСКА во встрече с «Уралом» в первом туре нового сезона РПЛ одержал победу со счётом 2:0. Голы на счету Ивана Облякова и Хорхе Карраскаля.