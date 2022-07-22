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Канчельскис: «Зенит» сделал выводы после ничьей с «Химками». «Крыльям» будет очень сложно

Канчельскис: «Зенит» сделал выводы после ничьей с «Химками». «Крыльям» будет очень сложно
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Бывший российский футболист Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от предстоящего матча второго тура Российской Премьер-Лиги, в котором сойдутся между собой «Зенит» и «Крылья Советов».

«Всё будет зависеть от настроя на игру. Думаю, «Зенит» сделал выводы после прошлой игры: нужно играть в футбол не 25 минут, а 90. Поэтому у «Зенита» сегодня таких проблем не будет. Первая игра дома, при своих болельщиках, полный стадион будет. Мотивация очень сильная. После ничейного результата с «Химками» выводы были сделаны. «Крыльям» будет очень сложно», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сегодня, 22 июля, стартует второй тур нынешнего розыгрыша чемпионата России по футболу. Второй тур Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 откроет противостояние действующего чемпиона «Зенита» с самарскими «Крыльями Советов». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.

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