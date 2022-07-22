Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич был прооперирован во Франции

Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич, у которого диагностирован разрыв передней крестообразной связки, сегодня успешно прооперирован в одной из клиник в Лионе (Франция), сообщает пресс-служба казанского клуба.



Операцию провел опытный хирург, который оперировал многих известных футболистов, в том числе Златана Ибрагимовича. Срок восстановления футболиста составит не менее шести месяцев.



«Динамо» и «Рубин» провели товарищеский матч на базе бело-голубых в Новогорске. В этой встрече 29-летний Йевтич получил травму и покинул поле на 33-й минуте в сопровождении врачей. Напомним, казанский «Рубин» по итогам сезона-2021/2022 лишился прописки в Российской Премьер-лиге и в новом сезоне выступает в Первой лиге.

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