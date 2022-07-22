Лемар готов пойти на понижение зарплаты в два раза, чтобы продлить контракт с «Атлетико»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Тома Лемар готов пойти на сокращение зарплаты на 50%, чтобы продлить контракт с клубом, сообщает Football Espana.

Ранее была информация о том, что мадридский клуб продлит контракт с 26-летним хавбеком на пять лет. Соглашение будет рассчитано до лета 2027 года.

Лемар перешёл в «Атлетико» из «Монако» летом 2018 года. Сумма трансфера составила € 70 млн. С тех пор он провёл 142 матча за команду Диего Симеоне, отметившись девятью голами и 17 результативными передачами.

В минувшем сезоне француз провёл 35 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.

Напомним, в прошлом сезоне испанской Ла Лиги «Атлетико» занял третье место. Команда осенью сыграет в Лиге чемпионов.