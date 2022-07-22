Тетрадзе: с такими вложениями Керимова «Анжи» должен был стать чемпионом

Бывший защитник сборной России Омари Тетрадзе прокомментировал расформирование «Анжи». Он отметил, что с огромными денежными владениями клуб должен был стать чемпионом Российской Премьер-Лиги.



«Обидно, что сказать. Кто мог подумать, что в Махачкале будет играть Роберто Карлос, а Гус Хиддинк — тренировать? Но я ещё тогда говорил, что это команда-однодневка. Вбухать столько денег — и занять только третье место… Да с такими вложениями и такими футболистами «Анжи» должен был стать чемпионом! Неудивительно, что после ухода Керимова клуб резко провалился», – сказал Тетрадзе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.



Напомним, с 2011 по 2016 год клубом владел олигарх Сулейман Керимов. Именно при нём махачкалинский клуб приобрёл таких звёзд, как Самуэль Это’О, перешедший из «Интера», Роберто Карлос (из «Коринтианса») и Юрий Жирков (из «Челси»).