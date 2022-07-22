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«Зенит» — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
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Радимов — о матче с «Зенитом»: если «Крылья» забьют первый гол, может случиться что угодно

Радимов — о матче с «Зенитом»: если «Крылья» забьют первый гол, может случиться что угодно
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Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился ожиданиями от предстоящего матча второго тура Российской Премьер-Лиги, в котором сыграют «Зенит» и «Крылья Советов».

«Могут ли «Крылья» создать проблемы «Зениту»? Смотря как «Крылья» выйдут. Если «Крыльям» повезёт, и они забьют первый гол, то может случиться что угодно. Нас ожидает интересный матч, поскольку «Крылья» не будут закрываться: они просто это не умеют. «Зенит» естественно фаворит, потому он чемпион и играет дома», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сегодня, 22 июля, стартует второй тур нынешнего розыгрыша чемпионата России по футболу. Второй тур Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 откроет противостояние действующего чемпиона «Зенита» с самарскими «Крыльями Советов». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.

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