Радимов — о матче с «Зенитом»: если «Крылья» забьют первый гол, может случиться что угодно

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился ожиданиями от предстоящего матча второго тура Российской Премьер-Лиги, в котором сыграют «Зенит» и «Крылья Советов».



«Могут ли «Крылья» создать проблемы «Зениту»? Смотря как «Крылья» выйдут. Если «Крыльям» повезёт, и они забьют первый гол, то может случиться что угодно. Нас ожидает интересный матч, поскольку «Крылья» не будут закрываться: они просто это не умеют. «Зенит» естественно фаворит, потому он чемпион и играет дома», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.



Сегодня, 22 июля, стартует второй тур нынешнего розыгрыша чемпионата России по футболу. Второй тур Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 откроет противостояние действующего чемпиона «Зенита» с самарскими «Крыльями Советов». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.