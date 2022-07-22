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«Все одинаково одеты. На улицах грузовики из 1940-х». Тетрадзе — о Северной Корее

«Все одинаково одеты. На улицах грузовики из 1940-х». Тетрадзе — о Северной Корее
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Бывший защитник сборной России Омари Тетрадзе вспомнил, как, являясь тренером «Крыльев Советов», в середине 2000-х побывал в Северной Корее.

«Нас отправили в КНДР познакомиться с местным футболом, посмотреть перспективных футболистов для «Крыльев Советов». Такая наполовину политическая история. В итоге двух игроков пригласили в Самару. Через месяц приехали. Неплохие ребята, играющие, но им было очень тяжело адаптироваться в России. Они, кстати, не одни приезжали — в сопровождении товарища из органов. Очень скованные были — видно, проинструктировали дома, как нужно себя вести.

Северная Корея — другой мир! Коммунизм и у нас был в советское время, но там он приобрёл просто фантастические формы. Диктаторский режим. Выходишь из гостиницы — за тобой сразу пристраиваются три-четыре сотрудника местного КГБ: «Куда идёшь? Что делаешь? С кем общаешься?» Народ очень дисциплинированный и законопослушный. Все одинаково одеты. На улицах грузовики из 1940-х, которые мы только в старых фильмах про войну видели. А вечером вообще делать нечего — ни развлекательной программы, ничего. Помню, не спалось — разница в часовых поясах сказывалась. Присел у окна. Ночь, на улице никого, только девушка-регулировщица посреди перекрёстка. Ни одной машины, светофор работает, а она палочкой машет. И так все полчаса, что я в окно глядел. Как робот, честное слово!» – сказал Тетрадзе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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