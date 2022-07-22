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Тетрадзе: «Спартак» на бумаге прописал совсем не те условия, о которых договаривались

Тетрадзе: «Спартак» на бумаге прописал совсем не те условия, о которых договаривались
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Бывший защитник сборной России Омари Тетрадзе рассказал, почему считает, что в «Спартаке» его обманули.

«После чемпионата мира 1994 года у меня случился конфликт в «Динамо» с Константином Ивановичем Бесковым, царство небесное. По окончании сезона поступило два предложения — от московского «Спартака» и владикавказского. «Алания» давала намного больше, но мне очень хотелось попробовать себя в Лиге чемпионов. Поэтому ответил согласием Романцеву. Съездил с москвичами на мини-турнир в Германию, провёл все матчи на Кубке Содружества.
Без контракта – мы предварительно оговорили все условия, ещё до отъезда на сбор.

Почему не остался? На бумаге клуб прописал совсем не те условия, о которых договаривались на словах. «Спартак» пересмотрел их в одностороннем порядке. Естественно, я не стал ничего подписывать. Дело даже не в цифрах. Если бы я гонялся за деньгами, сразу поехал бы к Валерию Георгиевичу во Владикавказ. Но если мы ударили по рукам, то будьте добры держать слово.

Я позвонил Газзаеву, обрисовал ситуацию. Обычно Валерий Георгиевич один раз приглашает к себе, но для меня, наверное, сделал исключение», – сказал Тетрадзе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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