«Все надеются, что «Зенит» снова потеряет очки». Радченко — о матче с «Крыльями Советов»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Радченко, сейчас работающий в академии санкт-петербургского «Зенита», рассказал о своих ожиданиях перед матчем второго тура РПЛ между сине-бело-голубыми и самарскими «Крыльями Советов».
«Все надеются, что «Зенит» снова потеряет очки. После ничьей в первом туре должны сделать выводы и подойти к матчу в оптимальном состоянии. «Крылья» — очень неплохая и играющая команда, они доказывали это в прошлом сезоне и уже продемонстрировали в этом.
Шансы есть у всех — это футбол. Перед «Химками» тоже говорили, что «Зенит» легко выиграет. Конечно, по составу «Зенит» намного сильнее «Крыльев». Если питерцы правильно подойдут к матчу, то «Крыльям» будет тяжело», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, матч «Зенита» и «Крыльев Советов» состоится сегодня, 22 июля, и начнётся в 20:00 мск.
- 22 июля 2022
-
17:01
-
16:56
-
16:54
-
16:43
-
16:40
-
16:32
-
16:26
-
16:25
-
16:22
-
16:10
-
16:00
-
15:59
-
15:53
-
15:40
-
15:37
-
15:10
-
15:06
-
15:03
-
15:02
-
15:00
-
14:58
-
14:36
-
14:32
-
14:26
-
14:19
-
14:15
-
14:11
-
13:50
-
13:47
-
13:45
-
13:35
-
13:31
-
13:22
-
13:20
-
13:17