«Все надеются, что «Зенит» снова потеряет очки». Радченко — о матче с «Крыльями Советов»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Радченко, сейчас работающий в академии санкт-петербургского «Зенита», рассказал о своих ожиданиях перед матчем второго тура РПЛ между сине-бело-голубыми и самарскими «Крыльями Советов».

«Все надеются, что «Зенит» снова потеряет очки. После ничьей в первом туре должны сделать выводы и подойти к матчу в оптимальном состоянии. «Крылья» — очень неплохая и играющая команда, они доказывали это в прошлом сезоне и уже продемонстрировали в этом.



Шансы есть у всех — это футбол. Перед «Химками» тоже говорили, что «Зенит» легко выиграет. Конечно, по составу «Зенит» намного сильнее «Крыльев». Если питерцы правильно подойдут к матчу, то «Крыльям» будет тяжело», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, матч «Зенита» и «Крыльев Советов» состоится сегодня, 22 июля, и начнётся в 20:00 мск.