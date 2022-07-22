Червиченко: хотелось бы для интриги, чтобы «Зенит» был догоняющим группу лидеров в РПЛ

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от предстоящего матча второго тура Российской Премьер-Лиги, в котором сыграют «Зенит» и «Крылья Советов».
«Зенит» очнётся, тем более первая домашняя игра в этом сезоне. Вряд ли «Крыльям» удастся сыграть так же хорошо, как в матче с «Оренбургом». Хотя команда действительно выглядит хорошо. «Зенит» сильнее всех в лиге, и такой осечки, как в матче с «Химками», не будет. Хотя очень хотелось бы для интриги, чтобы «Зенит» был догоняющим группу лидеров. Это было бы прикольно», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Сегодня, 22 июля, стартует второй тур нынешнего розыгрыша чемпионата России по футболу. Второй тур Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 откроет противостояние действующего чемпиона «Зенита» с самарскими «Крыльями Советов». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.
- 22 июля 2022
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