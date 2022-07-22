В РФС рассказали о встрече с командами блогеров, претендующих на участие в Кубке России

Медиадиректор РФС Егор Крецан рассказал о встрече с командами блогеров, которые хотят участвовать в розыгрыше Кубка России.

«22 июля в РФС состоялась встреча, в которой приняли участие команды блогеров, которые претендуют на участие в Кубке России. На встрече коллегам объяснили, что необходимо сделать для того, чтобы эта возможность стала реальностью, и сейчас мяч находится на их стороне. Мы объяснили, какие существуют правила, что именно предполагается для участников. РФС, безусловно, заинтересован, чтобы оказать им всяческую поддержку. Мы договорись, что мы будем на связи 24/7 и если какие-то вопросы будут возникать, то мы обязательно поможем. Рассчитываем, что в очередном розыгрыше Бетсити Кубка России мы впервые увидим медийные команды в числе участников», — сказал Крецан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.