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В «Пари НН» объяснили, почему решили продавать билеты на матч с ЦСКА за 10 рублей

В «Пари НН» объяснили, почему решили продавать билеты на матч с ЦСКА за 10 рублей
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Генеральный директор футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Равиль Измайлов объяснил, почему билеты на матч третьего тура РПЛ с московским ЦСКА будут продаваться за 10 рублей.

«Такая цена связана с введением карточки болельщика. Таким образом мы говорим нашим болельщикам, что мы ждём их на стадионе и нам нужна их поддержка в таком важном матче с серьёзным соперником. Мы не можем дома играть без поддержки. Понимаем, что карточка болельщика наложила некие сложности на наших болельщиков и зрителей. Понимая все сложности, мы делаем такой шаг от клуба в сторону болельщиков.

Такая цена сейчас будет только на матч с ЦСКА», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, в матче первого тура нового сезона РПЛ «Пари Нижний Новгород» сыграл вничью с московским «Локомотивом» — встреча завершилась со счётом 1:1.

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