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Новый сезон РПЛ уже начался, начинается и новый сезон «Чемпионат Brainboy»

Новый сезон РПЛ уже начался, начинается и новый сезон «Чемпионат Brainboy»
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1 августа, в 20:00, в традиционном Hard Rock Cafe стартует новый сезон футбольного квиза «Чемпионат Brainboy». Собираемся с новыми интеллектуальными силами: проверим, кто провёл это межсезонье с наибольшей пользой!

Игра состоит из семи раундов разного формата: будут вопросы на логику, эрудицию, интуицию и чувство юмора. Много вопросов на знание актуальной футбольной повестки, поэтому советуем изучить «Чемпионат» накануне игры. Ведущий Даниил Махалин и множество подарков ждут тебя!

Если ты знаешь, какие песни отлично подходят для распевания на стадионах и какой именно Холанд перешел в «Сити», то срочно собирай команду и регистрируйся на игру!

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