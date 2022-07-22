Новый сезон РПЛ уже начался, начинается и новый сезон «Чемпионат Brainboy»

1 августа, в 20:00, в традиционном Hard Rock Cafe стартует новый сезон футбольного квиза «Чемпионат Brainboy». Собираемся с новыми интеллектуальными силами: проверим, кто провёл это межсезонье с наибольшей пользой!



Игра состоит из семи раундов разного формата: будут вопросы на логику, эрудицию, интуицию и чувство юмора. Много вопросов на знание актуальной футбольной повестки, поэтому советуем изучить «Чемпионат» накануне игры. Ведущий Даниил Махалин и множество подарков ждут тебя!



Если ты знаешь, какие песни отлично подходят для распевания на стадионах и какой именно Холанд перешел в «Сити», то срочно собирай команду и регистрируйся на игру!