Вратарь сборной Австрии извинилась за свою грубую ошибку в матче с Германией

Вратарь сборной Австрии и лондонского «Арсенала» Мануэла Цинсбергер извинилась за свою грубую ошибку в четвертьфинальном матче женского чемпионата Европы с Германией (0:2).

«Я не успела выбить мяч в нужное время. Мяч ударился в соперницу, и это был гол. Вот как это бывает у вратаря, когда хочешь активно участвовать в игре. Тогда могут случаться ошибки, а когда я ошибаюсь, могут быть и голы. Это произошло сегодня. Я приношу извинения команде, но это тоже часть нашей работы», — сказала Цинсбергер в интервью NRK.

На 90-й минуте матча с Германией вратарь выбила мяч в форварда немецкой команды Александру Попп, после чего мяч отскочил в ворота австриек.

Сборная Австрии покидает турнир, немки вышли в полуфинал, где сыграют с победителем пары Нидерланды — Франция.