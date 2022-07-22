«Зенит» — «Крылья Советов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00

Сегодня, 22 июля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» на своём поле сыграет с самарскими «Крыльями Советов». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Стартовый свисток Артёма Чистякова прозвучит в 20:00 мск.
В 1-м туре «Зенит» в гостях сыграл вничью с подмосковными «Химками» (1:1). «Крылья Советов» также проводили свой матч на выезде. Команда Игоря Осинькина в Оренбурге переиграла местную команду — 4:2.
Матч «Зенит» — «Спартак» обслужит судейская бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). Помогать ему будут Алексей Ширяев (Ставрополь) и Андрей Гурбанов (Краснодар). Резервный судья — Константин Аверьянов (Санкт-Петербург). Арбитр VAR — Виталий Мешков (Дмитров), его помощник — Роман Усачёв (Ростов-на-Дону).
Главные новости за 22 июля. Видеоролик:
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