Кравцов: ещё до товарищеского матча «Зенита» и «Сочи» узнал, что могу сменить клуб

Защитник «Сочи» Кирилл Кравцов прокомментировал переход в южный клуб. Ранее игрок обороны выступал за «Зенит».

«Чувствую себя хорошо, готов играть. Вчера приехал поздно, но сейчас уже адаптировался. Уже обговорил с тренером некоторые моменты. Про заявку на завтрашний матч не спрашивал. Про мою позицию на поле ещё не говорили.

Сейчас в команде три Кирилла. Чтобы не путаться, называть меня можно по-разному. Киря, Кира или Крава — мне всё равно. Всегда стараюсь оставаться до конца тренировки, уходить последним. В «Зените» так было, в молодёжке. Всегда последним уезжал из базы и уходил с поля.

Ещё до товарищеского матча «Зенита» и «Сочи», в котором я реализовал решающий пенальти, узнал, что могу сменить клуб, были разговоры на эту тему», — сказал Кравцов в эфире клубного YouTube-канала.