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Швеция — Бельгия: прямая трансляция матча 1/4 финала женского Евро-2022 начнётся в 22:00

Швеция — Бельгия: прямая трансляция матча 1/4 финала женского Евро-2022 начнётся в 22:00
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Сегодня, 22 июля, состоится матч 1/4 финала чемпионата Европы 2022 года среди женщин между национальными командами Швеции и Бельгии. Встреча пройдёт на стадионе «Ли Спортс Вилладж» в Ли (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Матч!».

Вчера сборная Германии обыграла национальную команду Австрии и вышла в полуфинал турнира.

По итогам группового этапа сборная Швеции заняла первое место в группе C, набрав семь очков из девяти возможных. Национальная команда Бельгии с четырьмя очками стала второй в квартете D.

Финальный матч женского Евро-2022 пройдёт 31 июля на стадионе «Уэмбли». Действующий чемпион Европы – сборная Нидерландов.

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