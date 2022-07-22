Инсайдер ESPN: Варела переходит из «Динамо» во «Фламенго»

Защитник «Динамо» Гильермо Варела в ближайшее время сменит клуб. Уругваец перейдёт в бразильский «Фламенго». Об этом сообщает инсайдер ESPN Себас Джованелли в своей социальной сети.

По информации журналиста, для закрытия сделки осталось уладить незначительные детали. Игру первого тура Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и «Ростовом» (1:1) защитник отыграл полностью.

Напомним, Варела перешёл в московское «Динамо» из «Копенгагена» на правах аренды в октябре 2020 года. Ранее уругвайский футболист выступал за «Пеньяроль», франкфуртский «Айнтрахт», «Манчестер Юнайтед» и «Кастилью». Летом 2021 года московский клуб выкупил права на футболиста. В прошлом сезоне Варела принял участие в 29 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал две результативные передачи.