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Инсайдер ESPN: Варела переходит из «Динамо» во «Фламенго»

Инсайдер ESPN: Варела переходит из «Динамо» во «Фламенго»
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Защитник «Динамо» Гильермо Варела в ближайшее время сменит клуб. Уругваец перейдёт в бразильский «Фламенго». Об этом сообщает инсайдер ESPN Себас Джованелли в своей социальной сети.

По информации журналиста, для закрытия сделки осталось уладить незначительные детали. Игру первого тура Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и «Ростовом» (1:1) защитник отыграл полностью.

Напомним, Варела перешёл в московское «Динамо» из «Копенгагена» на правах аренды в октябре 2020 года. Ранее уругвайский футболист выступал за «Пеньяроль», франкфуртский «Айнтрахт», «Манчестер Юнайтед» и «Кастилью». Летом 2021 года московский клуб выкупил права на футболиста. В прошлом сезоне Варела принял участие в 29 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал две результативные передачи.

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