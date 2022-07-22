В «Локомотиве» высказались о возможном проведении товарищеского матча с 2DROTS

В «Локомотиве» отреагировали на информацию о проведении товарищеского матча с любительской командой 2DROTS.
«2DROTS — отличный медийный проект. Особенно приятно, что его создатели — болельщики нашего клуба. И, пользуясь случаем, хотим ещё раз поздравить их с победой в Медиалиге.
Что касается матча между «Локомотивом» и 2DROTS, то это интересная идея, но говорить о подготовке к проведению этого матча пока рано. В данный момент клуб готовится к игре с «Ростовом», а затем к проведению Международного кубка РЖД, на который мы приглашаем всех болельщиков. Надеемся, что увидим в числе зрителей и ребят из команды — Евгения и Никиту», — заявили корреспонденту «Чемпионата» Микеле Антонову в пресс-службе клуба.
Ранее «Спорт-экспресс» сообщал, что 2DROTS может провести товарищеский матч с «Локомотивом».
- 22 июля 2022
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