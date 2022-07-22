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«Тренер всё время комментировал попу». Немецкие футболистки рассказали об издевательствах

«Тренер всё время комментировал попу». Немецкие футболистки рассказали об издевательствах
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Немецкий телеканал ARD показал документальный фильм, посвящённый расследованию по поводу сексизма и уничижительных комментариев в женском футболе. Немецкие футболистки признались, что регулярно сталкиваются с подобными проблемами как в Бундеслиге, так и на любительском уровне.

Экс-футболистка сборной Германии Табеа Кемме процитировала услышанное в адрес её партнёрши: «А она горяча, да? Я бы хотел её погладить».

Футболистка «Вердера» Саския Матейс запомнила следующие слова мужчины: «Женский футбол – это как скачки. Только не на лошадях, а на ослах».

В фильме напомнили, что однажды журналист спросил у вратаря сборной Германии Альмут Шульт: «Какие чувства испытываешь в команде, в которой лишь некоторые игроки любят мужчин, а не женщин?» Данный вопрос был воспринят как издевательство и несправедливое утверждение, что в женском футболе почти все игроки имеют нетрадиционную сексуальную ориентацию.

Футболистки подвергаются непристойным комментариям зрителей, а также тренеров и супервайзеров, сексистскому поведению, такому как руки на ягодицах во время фотографий с болельщиками. При этом жалобы игроков на подобные проблемы часто игнорируются.

Представительница одной из низших лиг Германии Франсиска Бильфельд призналась, что она и её партнёрши научились терпеть нападки. По её словам, от болельщиков и футболистов-мужчин она слышат такие неприятные определения, как «транс» и «боевая лесбиянка». Она добавила, что услышала от одного из мужчин: «Та, у которой короткие волосы, должна играть с нами. Это вообще мужчина или женщина? Фух, слава богу, у неё есть грудь». Когда она пожаловалась на эту реплику на командном собрании, многие рассмеялись. А затем ей и вовсе стали угрожать.

Ещё одна футболистка анонимно рассказала о проявлениях сексизма в команде. Она заявила: «Тренер всё время комментировал попу одной из моих партнёрш». По её словам, наставник посмотрел на другую футболистку и сказал, что та очень сексуальна. Она добавила: «Тебя здесь не считают профессиональным спортсменом. Тренер говорил, что нам всё равно никогда не достигнуть мужского уровня». Слова девушки подтвердили партнёрши, а в клубе отметили, что этот тренер больше у них не работает.

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