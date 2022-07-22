В «Интере» объяснили отказ от подписания Пауло Дибалы
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Спортивный директор «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал переход нападающего Пауло Дибалы в «Рому». Ранее миланский клуб называли одним из претендентов на подписание 28-летнего аргентинца.
«Столько всего было сказано о Дибале. Я могу лишь добавить, что он — образцовый профессионал, но у нас просто не было для него места. Не потому, что Дибала недостаточно хорош, а потому что Пауло был нам попросту не нужен. Всё это было искажено и выставлено в плохом свете, но всё было не так.
У «Интера» качественная группа нападающих. Думаю, «Рома» идеально подходит для Дибалы, потому что он может почувствовать себя лидером и развлекать фанатов. Я желаю ему всего наилучшего», — приводит слова Маротты DAZN Italia.
Новость по темеПауло Дибала прокомментировал переход в «Рому»
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