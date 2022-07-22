Опубликовано точное расписание матчей с 6-го по 10-й туры РПЛ

Опубликовано точное расписание матчей с 6-го по 10-й туры Российской Премьер-Лиги.



19 августа (пятница)



19:00 «Крылья Советов» – «Факел»



20 августа (суббота)



13:00 «Урал» – «Пари Нижний Новгород»

15:00 «Химки» – «Локомотив»

17:30 «Динамо» – «Спартак»

20:00 «Ростов» – «Сочи»



21 августа (воскресенье)



15:00 ЦСКА – «Ахмат»

17:30 «Зенит» – «Торпедо»

20:00 «Краснодар» – «Оренбург»



7-й тур



26 августа (пятница)



20:00 «Сочи» – «Химки»



27 августа (суббота)



15:00 «Пари Нижний Новгород» – «Динамо»

17:30 «Факел» – «Спартак»

20:00 «Ахмат» – «Крылья Советов»



28 августа (воскресенье)



13:00 «Урал» – «Зенит»

15:00 «Локомотив» – «Оренбург»

17:30 «Торпедо» – «Краснодар»

19:45 «Ростов» – ЦСКА



8-й тур



3 сентября (суббота)



13:00 «Оренбург» – «Химки»

15:00 «Пари Нижний Новгород» – «Факел»

18:30 «Краснодар» – «Сочи»

20:30 «Динамо» – «Урал»



4 сентября (воскресенье)



15:00 «Крылья Советов» – ЦСКА

17:30 «Локомотив» – «Ахмат»

20:00 «Спартак» – «Зенит»



5 сентября (понедельник)



20:00 «Торпедо» – «Ростов»



9-й тур



9 сентября (пятница)



20:00 «Сочи» – «Динамо»



10 сентября (суббота)



15:00 «Химки» – «Крылья Советов»

17:30 ЦСКА – «Краснодар»

20:00 «Ахмат» – «Пари Нижний Новгород»



11 сентября (воскресенье)



13:00 «Урал» – «Торпедо»

15:00 «Факел» – «Локомотив»

17:30 «Зенит» – «Оренбург»

19:45 «Ростов» – «Спартак»



10-й тур



17 сентября (суббота)



12:00 «Урал» – «Ахмат»

14:00 «Торпедо» – ЦСКА

16:30 «Ростов» – «Крылья Советов»

19:00 «Динамо» – «Зенит»



18 сентября (воскресенье)



14:00 «Пари Нижний Новгород» – «Оренбург»

16:30 «Краснодар» – «Химки»

16:30 «Сочи» – «Факел»

19:00 «Спартак» – «Локомотив»



19-27 сентября: международная пауза

Напомним, в первом туре Российской Премьер-Лиги «Динамо» сыграло вничью с «Ростовом», «Зенит» уступил «Химкам», «Крылья Советов» обыграли «Оренбург», «Спартак» и «Ахмат» не выявили победителя, ЦСКА оказался сильнее «Урала», «Торпедо» проиграло «Сочи», «Локомотив» и «Нижний Новгород» разошлись миром, «Краснодар» и «Факел» сыграли вничью.