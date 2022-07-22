Агент: интерес ЦСКА к Барацу? Об этом рано что-либо говорить

Матиас Фаркас, агент полузащитника «Дебрецена» Петара Бараца, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны московского ЦСКА.
«Интерес ЦСКА к Барацу? Об этом рано что-либо говорить», — сказал Фаркас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Ранее об интересе ЦСКА к 20-летнему Барацу сообщала Eurostavka. Сообщалось, что венгерский клуб рассматривает полноценный трансфер своего футболиста и запрашивает около € 2 млн.
Барац перешёл в «Дебрецен» в 2016 году. В 66 матчах за команду Петар забил семь голов и отдал девять результативных передач. По сведениям Transfermarkt, соглашение между сторонами истекает в конце 2022 года. В сентябре 2021-го Барац дебютировал за сборную Венгрии U21 (восемь матчей, один гол, одна результативная передача).
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