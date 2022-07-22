В России выдано 50 тыс. карт болельщика, ещё 50 тыс. — прошли первую проверку

50 тысяч болельщиков получили карту болельщика (Fan ID), необходимую для посещения матчей Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Об этом сообщает Минцифры России в телеграм-канале. Ещё 50 тысяч болельщиков прошли первую проверку, им осталось лишь подтвердить личность в МФЦ.

Карта болельщика (Fan ID) начала выдаваться с 4 июля 2022 года. Она необходима для посещения матчей чемпионата России на стадионах в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Сочи и Самаре. С декабря 2022 года карта болельщика станет обязательной для посещения всех матчей РПЛ.

Сегодня, 22 июля, в чемпионате России стартует второй тур матчем «Зенит» — «Крылья Советов» на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

11 самых крутых молодых футболистов РПЛ. Видеоролик: