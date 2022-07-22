Шиманьски прокомментировал переход в «Фейеноорд»
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Полузащитник «Фейеноорда» Себастьян Шиманьски прокомментировал переход в голландский клуб.
«Прекрасное новое приключение. «Фейеноорд» — хороший клуб для таких молодых игроков, как я. В прошлом сезоне команда произвела на всех большое впечатление в Европе, выйдя в финал Лиги конференций. Я надеюсь, что смогу внести свой вклад в дальнейшие успехи, и с нетерпением жду возможности дебютировать и показать себя болельщикам», — цитирует Шиманьского пресс-служба голландского клуба.
Поляк выступал за «Динамо» с 2019 года. За московский клуб 23-летний польский хавбек провёл 85 матчей, забил восемь голов и сделал 17 ассистов. Ранее сообщалось, что «Фейеноорду» придётся заплатить € 10 млн за трансфер хавбека.
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