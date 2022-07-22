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«Зенит» — «Крылья Советов». Платная прямая трансляция
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Футболисты «Зенита» и «Крыльев» вышли на матч в футболках в поддержку Пиняева

Футболисты «Зенита» и «Крыльев» вышли на матч в футболках в поддержку Пиняева
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Сегодня, 22 июля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» на своём поле играет с самарскими «Крыльями Советов». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. Стартовый свисток Артёма Чистякова прозвучал в 20:00 мск. Футболисты обеих команд вышли на поле в футболках в поддержку полузащитника самарской команды Сергея Пиняева, у которого диагностирован левосторонний спонтанный пневмоторакс.

Права на видео принадлежат РФС. Посмотреть его можно в телеграм-канале «Крыльев Советов».

20 июля 17-летний Пиняев был отправлен на обследование, которое выявило у него пневмоторакс. Сергей может не выйти на поле до весенней части нынешнего сезона.

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