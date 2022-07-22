Зинченко попрощался с «Манчестер Сити»
Поделиться
Защитник Александр Зинченко, о переходе которого в «Арсенал» официально будет объявлено в ближайшее время, попрощался со своим предыдущим клубом «Манчестер Сити».
«Это был отличный путь. Я присоединился к семье в очень юном возрасте. Она сразу поверила в меня. Мы вместе создавали нашу общую историю. Мы выигрывали трофеи, становились сильнее после поражений. Мы никогда не искали лёгких побед, красиво праздновали свои успехи.
Вы поддерживали меня в самый сложный период моей жизни, и вы навсегда стали частичкой моего сердца. Спасибо вам всем, «Манчестер Сити». С любовью, Александр Зинченко!» – сказал украинец в видео, опубликованном в своей социальной сети.
Александр выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года, куда перешёл из «Уфы».
Комментарии
- 22 июля 2022
-
21:35
-
21:30
-
21:23
-
21:13
-
21:01
-
20:44
-
20:39
-
20:37
-
20:32
-
20:29
-
20:26
-
20:19
-
20:14
-
20:12
-
20:08
-
20:04
-
20:00
-
19:44
-
19:37
-
19:33
-
19:20
-
19:15
-
19:04
-
19:00
-
18:49
-
18:46
-
18:30
-
18:30
-
18:28
-
18:17
-
18:02
-
17:55
-
17:53
-
17:36
-
17:33
Партнерский контент