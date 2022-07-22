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Зинченко попрощался с «Манчестер Сити»

Зинченко попрощался с «Манчестер Сити»
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Защитник Александр Зинченко, о переходе которого в «Арсенал» официально будет объявлено в ближайшее время, попрощался со своим предыдущим клубом «Манчестер Сити».

«Это был отличный путь. Я присоединился к семье в очень юном возрасте. Она сразу поверила в меня. Мы вместе создавали нашу общую историю. Мы выигрывали трофеи, становились сильнее после поражений. Мы никогда не искали лёгких побед, красиво праздновали свои успехи.

Вы поддерживали меня в самый сложный период моей жизни, и вы навсегда стали частичкой моего сердца. Спасибо вам всем, «Манчестер Сити». С любовью, Александр Зинченко!» – сказал украинец в видео, опубликованном в своей социальной сети.

Александр выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года, куда перешёл из «Уфы».

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