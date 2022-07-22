Тренер женского «Зенита»: мы смотрим чемпионат Европы — девушки играют не хуже мужчин
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Главный тренер женского «Зенита» Ольга Порядина поделилась впечатлениями от просмотра женского чемпионата Европы по футболу, который проходит в Англии.
«Не думаю, что тренировочный процесс в женском футболе сильно отличается от мужского. Я обучалась на тренера, когда в моей группе было всего три девушки, а остальные все – мужчины. Могу сказать, что ничем не отличается. Наверное, единственное отличие мужского футбола – это борьба, скорость. Да, это другое. Но вот сейчас мы смотрим чемпионат Европы – девушки играют не хуже мужчин. По мысли не хуже», — сказала Порядина в эфире «Матч Премьер».
Финальный матч женского Евро-2022 пройдёт 31 июля на стадионе «Уэмбли». Действующий чемпион Европы – сборная Нидерландов.
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