«Зенит» — «Крылья Советов»: Мостовой вывел хозяев вперёд на 5-й минуте
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Сегодня, 22 июля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» на своём поле играет с самарскими «Крыльями Советов». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. На пятой минуте «Зенит» получил право на пенальти, который решил исполнить Андрей Мостовой. Полузащитник не смог переиграть вратаря Ивана Ломаева, но был точен на добивании, открыв счёт в матче.
Матч «Зенит» — «Крылья Советов» обслуживает судейская бригада во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). Помогают ему Алексей Ширяев (Ставрополь) и Андрей Гурбанов (Краснодар). Резервный судья — Константин Аверьянов (Санкт-Петербург). Арбитр VAR — Виталий Мешков (Дмитров), его помощник — Роман Усачёв (Ростов-на-Дону).
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