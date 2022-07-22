Тренер «Зенита» объяснила, почему женский футбол в России уступает европейскому

Главный тренер женского «Зенита» Ольга Порядина рассказала, почему женский футбол в России хуже, чем в Европе.

«Мы уступаем ведущим странам Европы из-за пробелов в детско-юношеском футболе. Там очень много девочек, которые занимаются футболом с детства. Мы же только-только начинаем работать в этом направлении, делаем для детей всякие турниры. Сейчас у нас появился турнир для девочек ЮФЛ, проводятся Спартакиады. Растёт вовлечённость маленьких девочек в футбол.



Большая работа должна вестись с родителями. Есть стереотип: «Футбол не женское дело, лучше поведу в гимнастику, фигурное катание или что-то ещё». Эти стереотипы очень вредят развитию женского футбола. Но сейчас, когда транслируют женский чемпионат Европы, люди видят, сколько зрителей собирают стадионы, какой это популярный вид спорта, как они играют. Сложно сказать, что футбол не женское дело», — сказала Порядина в эфире телеканала «Матч Премьер».