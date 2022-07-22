«Зенит» — «Крылья Советов»: Кузяев реализовал второй пенальти хозяев на 12-й минуте

Сегодня, 22 июля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» на своём поле играет с самарскими «Крыльями Советов». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. На 12-й минуте хозяева получили право на ещё один 11-метровый удар: в штрафной площади был сбит Малком, пенальти реализовал Далер Кузяев. 2:0 — в пользу «Зенита».

Напомним, как развивались события в матче: на 5-й минуте «Зенит» получил право на пенальти, который решил исполнить Андрей Мостовой. Полузащитник не смог переиграть вратаря Ивана Ломаева, но был точен на добивании, открыв счёт в матче.

Матч «Зенит» — «Крылья Советов» обслуживает судейская бригада во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). Помогают ему Алексей Ширяев (Ставрополь) и Андрей Гурбанов (Краснодар). Резервный судья — Константин Аверьянов (Санкт-Петербург). Арбитр VAR — Виталий Мешков (Дмитров), его помощник — Роман Усачёв (Ростов-на-Дону).