Ольга Порядина готова стать первой женщиной-тренером в российском мужском футболе
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Главный тренер женского «Зенита» Ольга Порядина заявила, что готова стать тренером в российском мужском футболе.
«Было бы интересно попробовать поработать с мужской командой. Кстати, сейчас в Европе есть женщины, которые тренируют мужчин, в том числе как главные тренеры. Правда, это не ведущие лиги. Но у нас, если судить по тому, как в России относятся к женскому футболу и женскому судейству, наверное, пока сложно. Во-первых, надо знать, как мужчины отнесутся к тому, что их будет тренировать девушка. Думаю, пройдёт время, уйдут эти стереотипы — и почему бы нет?» — сказала Порядина в эфире телеканала «Матч Премьер».
Порядина выступала за клубы «Кубаночка» и «Лада», с 2004 года играла за команду «Россиянка».
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