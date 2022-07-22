Швеция и Бельгия огласили стартовые составы на матч 1/4 финала чемпионата Европы

Сегодня, 22 июля, состоится матч 1/4 финала чемпионата Европы 2022 года среди женщин между национальными командами Швеции и Бельгии. Встреча пройдёт на стадионе «Ли Спортс Вилладж» в Ли (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Команды огласили стартовые составы на матч:

Швеция: Хедвиг Линдаль, Аманда Нильден, Магдалена Эрикссон, Линда Сембрант, Аманда Илестедт, Натали Бьорн, Филиппа Ангелдал, Косоваре Асллани, Фридолина Рольфё, Стина Блакстениус, Анна Йоханна Риттинг-Канерид.

Бельгия: Ники Эврар, Давина Филтьенс, Лаура Де Неве, Сари Кес, Лаура Делосе, Жанис Кайман, Мари Миннарт, Жюстин Ванхавермат, Жюли Бисманс, Тесса Вулларт, Тине Де Кеньи.

Вчера, 21 июля, сборная Германии обыграла национальную команду Австрии и вышла в полуфинал турнира.



По итогам группового этапа сборная Швеции заняла первое место в группе C, набрав семь очков из девяти возможных. Национальная команда Бельгии с четырьмя очками стала второй в квартете D.



Финальный матч женского Евро-2022 пройдёт 31 июля на стадионе «Уэмбли». Действующий чемпион Европы – сборная Нидерландов.