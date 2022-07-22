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Глава андоррской «Санта-Коломы» объяснил, почему назначил Черышева главным тренером клуба

Глава андоррской «Санта-Коломы» объяснил, почему назначил Черышева главным тренером клуба
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Глава андоррского клуба «Санта-Колома» Дэн Мильштейн рассказал, почему назначил российского специалиста Дмитрия Черышева главным тренером клуба.

«У Дмитрия Черышева как у футболиста, тренера и отца футболиста есть богатейший опыт развития игроков на разных интернациональных уровнях. Считаю, что Дмитрий хороший тренер. Помимо поста главного тренера, он будет исполняющим обязанности директора селекционного отдела.

Мы дадим ему ресурсы, скаутское бюро по всему миру, которое будет помогать в подборе правильных игроков для развития. Мы будем развивать игроков, и через наши клубы ребята смогут заявить о себе в европейских турнирах в довольно раннем возрасте», — сказал Мильштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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