Непомнящий — о Черышеве в «Санта-Коломе»: лучше работать в Андорре, чем нигде
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Российский специалист Валерий Непомнящий прокомментировал назначение Дмитрия Черышева на пост главного тренера андоррского клуба «Санта-Колома».
«Положительный момент, что российский тренер будет работать в Европе в это непростое время? Да, в этом смысле я удивился. Но у Черышева уже есть бэкграунд — Испания, где он прожил не один день.
Лучше работать в Андорре, чем нигде. У Черышева ещё боевой возраст — работать и работать. Трудиться интересно везде: хоть со сборной водокачки, хоть с какой-то национальной командой, если есть желание сделать лучше, чем было», — приводит слова Непомнящего «Матч ТВ».
53-летний Черышев также будет возглавлять селекционный отдел клуба. «Санто-Коломой» владеет хоккейный агент с советскими корнями Дэн Мильштейн.
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