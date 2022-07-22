Непомнящий — о Черышеве в «Санта-Коломе»: лучше работать в Андорре, чем нигде

Российский специалист Валерий Непомнящий прокомментировал назначение Дмитрия Черышева на пост главного тренера андоррского клуба «Санта-Колома».

«Положительный момент, что российский тренер будет работать в Европе в это непростое время? Да, в этом смысле я удивился. Но у Черышева уже есть бэкграунд — Испания, где он прожил не один день.



Лучше работать в Андорре, чем нигде. У Черышева ещё боевой возраст — работать и работать. Трудиться интересно везде: хоть со сборной водокачки, хоть с какой-то национальной командой, если есть желание сделать лучше, чем было», — приводит слова Непомнящего «Матч ТВ».

53-летний Черышев также будет возглавлять селекционный отдел клуба. «Санто-Коломой» владеет хоккейный агент с советскими корнями Дэн Мильштейн.