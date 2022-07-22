Вратарь «Крыльев» Ломаев дважды подкатился под игроков «Зенита» за пределами штрафной

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев по ходу матча с «Зенитом» (0:2) во 2-м туре Российской Премьер-Лиги решил дважды подкатиться под игроков команды из Санкт-Петербурга вне штрафной площади. Сначала Ломаев остановил проход экс-одноклубника Ивана Сергеева, а затем помешал обработать мяч полузащитнику Алексею Сутормину.

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23-летний Ломаев выступает за самарскую команду с 2020 года, когда перешёл из «Чертаново». В двух матчах чемпионата России сезона-2022/2023 вратарь пропустил пять мячей, включая два от «Оренбурга» (4:2). Соглашение между Ломаевым и «Крыльями Советов» истекает летом 2025 года.