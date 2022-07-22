«О нём забудут, он закончит с футболом». Тихонов — о Денисе Черышеве в команде его отца

Бывший российский футболист Андрей Тихонов высказался о возможном переходе полузащитника Дениса Черышева в андоррский клуб «Санта-Колома», который возглавил его отец Дмитрий Черышев.
«Если он не хочет возвращаться в РПЛ, может, и поедет в Андорру, почему бы и нет, может, это будет Испания. Всё зависит от него, чего он хочет. У Дениса было много травм, работодатели смотрят на это. Если уедет в Андорру, то о нём забудут, он закончит с футболом», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».
Сегодня, 22 июля, стало известно о назначении 53-летнего Черышева на пост главного тренера клуба из Андорры. Российский специалист также будет курировать селекционный отдел команды.
31-летний Черышев с 30 июня находится без клуба. Его контракт с «Валенсией» истёк и не был продлён. Всю карьеру Денис провёл в клубах Испании.
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