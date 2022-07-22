«Предсказуемо». Александр Мостовой — о разгромной победе «Зенита» в матче с «Крыльями»

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал разгромную победу «Зенита» над «Крыльями Советов» (3:0) в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Как я и говорил буквально вчера. Всё предсказуемо и закономерно. «Зенит» собрался и всё решил в первом тайме. Тут вопрос даже не в «Крыльях». Уровень и класс игроков «Зенита» в разы выше многих команд РПЛ, и об этом мы говорим последние два года. Счёт мог быть и 4:0 в пользу «Зенита», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Голами в составе команды из Санкт-Петербурга отметились Далер Кузяев и Андрей Мостовой, оформивший дубль. «Зенит» набрал четыре очка и промежуточно вышел на первое место турнирной таблицы РПЛ.