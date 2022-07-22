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Осинькин объяснил, как настраивать команду после первого тайма, когда «Зенит» ведёт 3:0

Осинькин объяснил, как настраивать команду после первого тайма, когда «Зенит» ведёт 3:0
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о матче с «Зенитом» (0:3) во 2-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«У нас есть определённое уважение к «Зениту». Мы понимаем, что это лидер нашего футбола. Что касается настроя, надо было подойти к ситуации с разных сторон. Для начала нужно было внимательно сыграть в обороне, потому что соперник играет качественно и за любую новую ошибку обязательно накажет — в таком случае счёт мог быть неприличным. Ну и какие-то детали в настрое и тактическом плане надо было внести — мы говорили об этом в перерыве. Не скрою, что говорили громко», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

«Зенит» в двух матчах РПЛ набрал четыре очка и промежуточно возглавил турнирную таблицу.

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