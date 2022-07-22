Валерий Газзаев назвал команды, которые могут побороться за высокие места в РПЛ

Российский тренер Валерий Газзаев рассказал о своих ожиданиях от грядущего чемпионата России по футболу. Сегодня в рамках второго тура «Зенит» разгромил «Крылья Советов» (3:0).
«Нас ждёт интересный и достаточно непредсказуемый турнир. Круг фаворитов при этом будет традиционным. И лично мне не очень нравится, что многие эксперты и болельщики заранее отдают предпочтение «Зениту». На длинной дистанции турнира всякое может случиться. И уже первый тур доказал, что «Зениту» можно дать бой. Причём сделали это «Химки», которые ещё весной боролись за выживание в Премьер-Лиге.
Что касается других претендентов на высокие места, то я бы отметил «Локомотив», который ставит высокие цели и задачи, и ЦСКА, учитывая традиции и амбиции клуба. Посмотрим, как будет выглядеть с новым тренером «Сочи», — цитирует Газаева «РБ Спорт».
Напомним, действующими чемпионами страны являются подопечные Сергея Семака. Второе и третье место соответственно заняли «Сочи» и «Динамо».
- 22 июля 2022
-
23:11
-
23:09
-
23:00
-
23:00
-
22:58
-
22:55
-
22:49
-
22:48
-
22:44
-
22:43
-
22:43
-
22:33
-
22:29
-
22:25
-
22:22
-
22:21
-
22:19
-
22:04
-
21:58
-
21:47
-
21:35
-
21:30
-
21:23
-
21:13
-
21:01
-
20:44
-
20:39
-
20:37
-
20:32
-
20:29
-
20:26
-
20:19
-
20:14
-
20:12
-
20:08