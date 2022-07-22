Валерий Газзаев назвал команды, которые могут побороться за высокие места в РПЛ

Российский тренер Валерий Газзаев рассказал о своих ожиданиях от грядущего чемпионата России по футболу. Сегодня в рамках второго тура «Зенит» разгромил «Крылья Советов» (3:0).

«Нас ждёт интересный и достаточно непредсказуемый турнир. Круг фаворитов при этом будет традиционным. И лично мне не очень нравится, что многие эксперты и болельщики заранее отдают предпочтение «Зениту». На длинной дистанции турнира всякое может случиться. И уже первый тур доказал, что «Зениту» можно дать бой. Причём сделали это «Химки», которые ещё весной боролись за выживание в Премьер-Лиге.



Что касается других претендентов на высокие места, то я бы отметил «Локомотив», который ставит высокие цели и задачи, и ЦСКА, учитывая традиции и амбиции клуба. Посмотрим, как будет выглядеть с новым тренером «Сочи», — цитирует Газаева «РБ Спорт».

Напомним, действующими чемпионами страны являются подопечные Сергея Семака. Второе и третье место соответственно заняли «Сочи» и «Динамо».