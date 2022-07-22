Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» в матче с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победе команды над «Крыльями Советов» (3:0) в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Неплохая игра в нашем исполнении — и в атаке, и в обороне. Удачно и достаточно активно начали. Повели в счёте. На протяжении всего матча сохраняли и давление, и концентрацию. Сегодня сыграли хороший матч. Поздравляю ребят и болельщиков с первой победой в новом сезоне», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
Все голы в матче были забиты в первом тайме. Гол на свой счёт записал Далер Кузяев (пенальти), дубль оформил Андрей Мостовой, на счету которого также незабитый 11-метровый удар (отличился после добивания). «Зенит» набрал четыре очка и промежуточно возглавил турнирную таблицу чемпионата России.
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