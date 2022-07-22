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Осинькин — о диагнозе Пиняева: иногда люди с такой болезнью очень быстро восстанавливаются

Осинькин — о диагнозе Пиняева: иногда люди с такой болезнью очень быстро восстанавливаются
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о состоянии полузащитника самарского клуба Сергее Пиняеве. Ранее сообщалось, что у игрока диагностировали пневмоторакс.

«Что касается Пиняева, уже было достаточно медицинских данных. Его обследовали один раз, следующее обследование — более глубокое и конкретное — должно быть через несколько дней. С этой болезнью иногда люди очень быстро восстанавливаются — есть такие примеры. Иногда это и другие сроки. Нам сложно говорить на эту тему — об этом должны говорить медицинские работники.

Мы должны пожелать ему здоровья, поблагодарить всех, кто отреагировал на это, мягко говоря, неприятное событие. В клуб поступало много слов поддержки. Надеемся, эта болезнь не помешает Серёже и дальше нас радовать», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Перед матчем второго тура Российской Премьер-Лиги между самарцами и «Зенитом» футболисты обеих команд вышли на поле в футболках со словами поддержки молодого полузащитника.

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