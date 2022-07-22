Осинькин — о диагнозе Пиняева: иногда люди с такой болезнью очень быстро восстанавливаются

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о состоянии полузащитника самарского клуба Сергее Пиняеве. Ранее сообщалось, что у игрока диагностировали пневмоторакс.
«Что касается Пиняева, уже было достаточно медицинских данных. Его обследовали один раз, следующее обследование — более глубокое и конкретное — должно быть через несколько дней. С этой болезнью иногда люди очень быстро восстанавливаются — есть такие примеры. Иногда это и другие сроки. Нам сложно говорить на эту тему — об этом должны говорить медицинские работники.
Мы должны пожелать ему здоровья, поблагодарить всех, кто отреагировал на это, мягко говоря, неприятное событие. В клуб поступало много слов поддержки. Надеемся, эта болезнь не помешает Серёже и дальше нас радовать», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
Перед матчем второго тура Российской Премьер-Лиги между самарцами и «Зенитом» футболисты обеих команд вышли на поле в футболках со словами поддержки молодого полузащитника.
- 22 июля 2022
-
23:11
-
23:09
-
23:00
-
23:00
-
22:58
-
22:55
-
22:49
-
22:48
-
22:44
-
22:43
-
22:43
-
22:33
-
22:29
-
22:25
-
22:22
-
22:21
-
22:19
-
22:04
-
21:58
-
21:47
-
21:35
-
21:30
-
21:23
-
21:13
-
21:01
-
20:44
-
20:39
-
20:37
-
20:32
-
20:29
-
20:26
-
20:19
-
20:14
-
20:12
-
20:08