Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Газзаев рассказал, что думает про массовый отъездов легионеров

Газзаев рассказал, что думает про массовый отъездов легионеров
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился мнением касательно отъездов легионеров из клубов Российской Премьер-Лиги. Ранее ФИФА разрешил иностранцам, выступающим в российских командах, в одностороннем порядке приостанавливать контракты.

«Отъезд легионеров — это, безусловно, серьёзная проблема. С точки зрения качества футбола мы потеряли. Ведь команды покидают иностранцы, которые востребованы в европейских клубах. К примеру, я не раз отмечал Эджуке в составе ЦСКА, удивлялся небольшой игровой практике у него в весенней части чемпионата — именно его первым делом и забрали в Германию.

Кроме того, наши клубы несут серьёзные финансовые потери, когда легионеры уезжают бесплатно. Но у медали, как говорится, есть и другая сторона. У молодых российских футболистов появляется шанс заявить о себе и своих амбициях в полный голос — и повысить своё мастерство», — приводит слова Газзаева «РБ Спорт».

Например, весной контракты с «Краснодаром» приостановили восемь иностранцев, а летом из московского «Динамо» ушли защитники Иван Ордец и Фабиан Бальбуэна.

Новость по теме
Шиманьски прокомментировал переход в «Фейеноорд»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022