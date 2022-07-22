Газзаев рассказал, что думает про массовый отъездов легионеров

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился мнением касательно отъездов легионеров из клубов Российской Премьер-Лиги. Ранее ФИФА разрешил иностранцам, выступающим в российских командах, в одностороннем порядке приостанавливать контракты.

«Отъезд легионеров — это, безусловно, серьёзная проблема. С точки зрения качества футбола мы потеряли. Ведь команды покидают иностранцы, которые востребованы в европейских клубах. К примеру, я не раз отмечал Эджуке в составе ЦСКА, удивлялся небольшой игровой практике у него в весенней части чемпионата — именно его первым делом и забрали в Германию.

Кроме того, наши клубы несут серьёзные финансовые потери, когда легионеры уезжают бесплатно. Но у медали, как говорится, есть и другая сторона. У молодых российских футболистов появляется шанс заявить о себе и своих амбициях в полный голос — и повысить своё мастерство», — приводит слова Газзаева «РБ Спорт».

Например, весной контракты с «Краснодаром» приостановили восемь иностранцев, а летом из московского «Динамо» ушли защитники Иван Ордец и Фабиан Бальбуэна.