Семак объяснил, почему в игре с «Крыльями» правого защитника сыграл Кузяев, а не Сутормин

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил небольшие кадровые перестановки в составе петербургского клуба в матче с «Крыльями Советов». Правого защитника сине-бело-голубых чаще всего играет Алексей Сутормин, а в этот раз на его позиции выступал Далер Кузяев.

«Правый фланг? Для Адамова самая комфортная позиция — в тройке защитников. Кузяев или Сутормин? Далер на позиции правого защитника смотрится более надёжно в каких-то моментах. Тем более «Крылья» достаточно молодая и быстрая команда — в этом отношении Кузяев побыстрее. Как раз в переключениях он нам помог бы больше по сегодняшнему матчу», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Подопечные Семака обыграли команду Игоря Осинькина со счётом 3:0.